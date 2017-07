Das Glück des Eigenheims – diese Tipps solltest du kennen!

Ehe für alle ist derzeit in Deutschland das große Thema und so manches homosexuelle Paar träumt vom gemeinsamen Eheglück in den eigenen vier Wänden. Ob geräumiges Haus im Grünen oder pflegeleichte Eigentumswohnung in der Stadt, viel Platz für eventuell geplante gemeinsame Kinder oder ein Loft wie maßgeschneidert für Singles und Paare: Die eigene Immobilie ist auch für viele gleichgeschlechtliche Paare, Singles oder Familien ein Lebenstraum. Diese Tipps solltest du kennen, damit aus dem Traum handfeste und solide Realität werden kann.

× Erweitern Haus

Auch Homopaare träumen von den eigenen vier Wänden

Ob in Zukunft als gesetzlich verbundenes Ehepaar oder wie bisher als eingetragene Lebenspartnerschaft: Es lohnt sich in jedem Fall auch für homosexuelle Paare, mit dem Kauf einer Eigentumswohnung für das Alter vorzusorgen und sich in den eigenen vier Wänden häuslich einzurichten. Der Trend zum gemeinsamen Haushalt hat sich bei dieser Bevölkerungsgruppe während der letzten Jahre deutlich verstärkt. Laut Statistik ist innerhalb weniger Jahre die Zahl der zusammenlebenden gleichgeschlechtlichen Paare klar gestiegen und im Zeitraum von 2006 bis 2015 um 32.000 auf 94.000 angewachsen. Viele von uns möchten in den eigenen vier Wänden leben und träumen von Wohneigentum. Damit auf die Euphorie über das neue eigene Heim keine ernüchternde Enttäuschung folgt, sollten potenzielle Käufer ein paar Ratschläge von Kennern der Immobilienbranche beherzigen:

× Erweitern Foto: smartphotocourses.com Gay Wedding Ehe Foto: Smart Photo Courses

1. Immer auf die Lage achten

Der Standort entscheidet über Wertsteigerung und Vermietungschancen. Was nützt eine schöne Wohnung zu günstigem Preis, wenn die Lage schlecht ist und das Umfeld negativ bewertet wird? Die Qualität der Lage bestimmt entscheidend mit darüber, ob sich die Anschaffung lohnt. Die Micro-Lage ist dabei mindestens genauso relevant wie die Macro-Lage, denn auch in guten und beliebten Stadtvierteln gibt es bevorzugte Straßenzüge und weniger hoch bewertete Quartiere. Der Ist-Zustand mit Infrastruktur ist dabei ebenso wichtig wie wirtschaftliche Prognosen und Zukunftsperspektiven für das Wohnviertel. Dabei gelten bei der Lage für Einfamilienhäuser mit Kindern etwas andere Kriterien als für Eigentumswohnungen für gutsituierte Singles oder Paare.

2. Der Wert eines Gutachtens

Vor dem Kauf immer einen Sachverständigen hinzuziehen! Eine Wohnung oder ein Haus nicht unbesehen aus dem Prospekt oder dem Internet zu erwerben sollte für den Käufer von Immobilien eine Selbstverständlichkeit sein. Auch auf die Angaben eines Immobilienmaklers sollten sich die zukünftigen Eigentümer nicht ungeprüft verlassen. Eine persönlich durchgeführte Besichtigung und Begehung des Objekts ist zwar der richtige Schritt, Laien in der Immobilien- und Baubranche übersehen allerdings nicht selten Schwachstellen. Die Hinzuziehung eines neutralen, erfahrenen Sachverständigen vom Fach und die Nutzung eines Gutachtens als Basis für den Kauf schützen vor bösen Überraschungen zum Beispiel durch geschickt kaschierte Baumängel wie Schwamm oder Feuchtigkeit. Die Beauftragung eines Sachverständigengutachtens ist somit in jedem Fall eine sinnvolle Investition.

× Erweitern Haus

3. Für die Finanzierung einen professionellen Baufinanzierungsvergleich nutzen

Kaum ein Immobilienkäufer hat genügend Ersparnisse, eine größere Erbschaft gemacht oder verdient so gut, um das begehrte Immobilienobjekt ohne Finanzierung bar bezahlen zu können. Eine realistische, maßgeschneiderte und möglichst günstige Baufinanzierung ist daher eine wichtige Basis, um den Kauf oder Bau der Immobilie solide und gut abgesichert auf den Weg zu bringen.

Bei verschiedenen privaten Baufinanzierungs-Portalen (z.B. baufi24) können potenzielle Bauherren und Käufer von Wohneigentum die Finanzierungsangebote der maßgeblichen Banken, Sparkassen und Volksbanken bequem online miteinander vergleichen. Zudem ermitteln die dortigen Finanzierungsexperten individuell jeweils passgenaue Finanzierung von Immobilienkäufen oder Bauvorhaben einschließlich Umschuldung oder Anschlussfinanzierung. Die Vergleiche und Angebote sollten hierbei kostenfrei und unverbindlich sein.