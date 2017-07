Chemsex • Neues Medikament gegen Hepatitis C

Besonders HIV-Positive und sexuell hochaktive Homosexuelle dürfte die Zulassung von Maviret erfreuen. Erstmals steht mit dem Medikament eine Therapie für alle Genotypen der Hepatitis C zur Verfügung, die nur acht Wochen dauert.

Einzige Voraussetzung für die kurze Behandlung mit 8 Wochen (anstelle von 12 Wochen) ist eine nicht geschädigte Leber, dies trifft allerdings auf fast alle Betroffenen aus den schwulen Hochrisikogruppen zu. „Es ist ein großes Glück als Mediziner mitzuerleben, dass eine chronische Viruserkrankung in so kurzer Zeit, mit einem sehr gut verträglichen Therapieschema komplett geheilt wird“, sagt Dr. Christiane Cordes, Infektiologin aus Berlin, die sich seit über 20 Jahren dem Kampf gegen Hepatitis C widmet.

Der Hersteller des Präparates AbbVie setzt sich seit langem innerhalb der schwulen Sexcommunitys für Aufklärung über die heutzutage immer besser heilbare Lebererkrankung ein. Erst in diesem Monat erschien eine neue Infobroschüre.

www.abbvie-care.de/hepatitis-c