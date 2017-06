Bunte Hilfe, bundesweit

„Als eigenständiger Verein House of Queer Sisters sind wir nicht mit den deutschen Vereinen der sogenannten Schwestern der Perpetuellen Indulgenz zu verwechseln.“

Es mag so manchen stören, dass die bunten Schwestern der „perpetuellen Orden“ mit kirchlichen Begriffen spielen und agieren. Oder auch verwundern, dass es noch einen Schwesternbund gibt: das House of Queer Sisters. Achtung Verwechslungsgefahr!

Wichtig für den „normalen“ Szenegänger ist vor allem eins: Alle „Orden“ tun Gutes. Klären auf und verteilen Kondome. Hier vorstellen wollen wir dir das House of Queer Sisters.

„Gegründet wurde die Erzabtei 2013 mit der Unterstützung durch Sister Soami deLux (The Sisters of Perpetual Indulgence) aus den USA in Berlin. Wir gehen hin, wo wir gebraucht werden, hören zu und geben Informationen, wenn diese gewünscht werden. Wir arbeiten mit anderen Vereinen zusammen, organisieren Veranstaltungen, Seminare und Fortbildungen,unterstützen Veranstaltungen anderer Vereine und Partner. Wir wollen einfach Dasein, für die die uns brauchen“, verrät das House via E-Mail.

Was macht ihr so?

„Beratung und Aufklären zu HIV/AIDS, STI und Hepatitiden, verteileilen kostenlos Kondome. Wir führen Seminare, Fortbildungen und Veranstaltungen durch haben Selbsthilfegruppen. Umfassende und schnelle Hilfe ist uns sehr wichtig, wir bieten Unterstützung bei Behörden und Stiftungsanträgen. Wir Verbreitung universelle Lebensfreude. Unser Hauptschwerpunkt für die nächsten Jahre ist Aufklärung, Information und Betreuung von LGBTIQ*-Community Zugewanderter. Wir sind anerkannt für die: Förderung der Öffentlichen Gesundheitspflege, Förderung der Bildung, Förderung des Wohlfahrtswesens, Förderung für Flüchtlinge, Förderung für Menschen mit Behinderung Förderung des Völkerverständigungsgedankens.“

House of Queer Sisters e.V. Erzabtei, – Bundesverband –, die „Convente" des House of Queer Sisters sind aktiv in: Mannheim, München, Potsdam, Bremen, Hamburg, Kassel, Schwerin, Hannover, Köln, Mainz, Saarbrücken, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Kiel, Erfurt und gesamt Österreich, www.house-of-queer-sisters.org, www.facebook.com/QueerSisters