BERTHOLD ROTHAS: „Yoga, Kakao und Honig“

Yoga Berthold Rothas

Seit über acht Jahren ist Berthold Rothas ein erfolgreiches Model. Nebenbei hat er sich aber auch ein zweites Standbein aufgebaut: Er unterrichtet Yoga. Und studiert hat er auch, nämlich Schauspiel in New York. Genug Stoff also für ein Interview!

HAST DU DICH SCHON VOR DEM MODELN FÜR YOGA INTERESSIERT ODER KAM DAS DADURCH?

Modeln tue ich schon seit acht Jahren, Yoga mache ich erst seit drei. Klar wusste ich auch schon vor meiner Modelkarriere vom Yoga, hab das allerdings erst vor vier Jahren über eine Freundin in New York entdeckt. Und als ich dann eine lange Reise startete, nahm ich mir vor, jeden Tag Yoga zu machen.

WORAUF KOMMT ES BEIM YOGA AN?

Yoga ist Spiel mit kosmischer Energie. Es ist ein Wechselspiel zwischen Kraft und Hingabe und verleiht dir den Ritterschlag eines vollkommenen Freiheitsgefühls. Yoga ist schlussendlich die Beziehung zwischen deiner Seele, deinem Geist und deinem Körper – und am wichtigsten, wie mit jeder anderen Beziehung auch, ist es, etwas dafür zu tun.

DU MACHST EINE BESONDERE ART VON YOGA, ODER?

Kundalini-Yoga, das auch als „The Yoga of Awareness“ bezeichnet wird. Kundalini ist in der Mythologie die Schlangengöttin, die an der Wirbelsäule die Chakras hinauftanzt. Dabei findet eine Aktivierung statt, die zu Bewusstseinserweiterung führt.

DU ERNÄHRST DICH BEWUSST, VERRATE MIR, WAS DU SO ISST ...

Meine Lieblingsessen sind Guacamole mit Mango, Bananen, Erdbeeren, Kiwis, Himbeeren, Brombeeren, Walnüsse, Mandeln, Paranüsse, Cashewnüsse, frisch gemahlene Kakaobohnen. Oder einfach nur Avocado-Banane, Erdnüsse und Kakao mit Honig.

DU HAST EINEN TRIBE GEGRÜNDET, WIE KOMMT MAN DA REIN? WAS SIND DIE REGELN?

Wir nennen uns Cosmic Pirates und haben unsere Homebase am See Atitlan in Guatemala. Regeln gibt es eigentlich keine. Das Ganze fing damit an, dass ich eine Superfood-Küche gestartet habe, zu einem Musikfestival über Neujahr in Guatemala. Danach haben wir einen Chicken-Bus gekauft und in San Marcos am See Atitlan ein Restaurant eröffnet. Ein Schloss gibt es auch noch! Ende des Jahres buche ich ein Ticket zum Neujahrsfestival in Guatemala, wo wir diesmal mit dem Chicken-Bus vorfahren und die üblichen Verdächtigen mit gehörig geladenen Prana-Bomben versorgen werden. Shantaram sagt: „Die Idee ist es, eine Bewegung zu schaffen, die unsere Generation zu einem neuen kollektiven Bewusstsein führt, die lebendig ist, spielerisch und Schlagkraft hat.“ On board kommt man per Anmeldung bei Capt. Zenon über unsere Facebook-Seite.

•Interview: Michael Rädel

Cosmic Pirates Inc., m.facebook.com/cosmicpiratescorp

Superfood Kitchen Cosmic Canela, m.facebook.com/Cosmic-Canela-163392510697420

http://ninjaxyoga.tumblr.com