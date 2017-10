Sei gesund und schön

Niemals war es so leicht wie heute, beide Ziele zu erreichen, zumindest in der westlichen Welt. Und das ist keine Frage des Geldbeutels oder ewiger Jugend.

Wir haben es schon oft gesagt, wiederholen es aber sehr gerne: Jeder Körper ist schön. Wir sollten allerdings darauf achten, ihn nicht unschön zu machen, sprich, ihn zu schädigen. Mit Fast Food, mit schlaffen Muskeln durch Faulheit, mit Zivilisationskrankheiten, die vermeidbar wären. Niemand zwingt dich zu rauchen, zu saufen oder Chips im Übermaß zu essen. Klar, kleine Sünden tun der Seele gut. Man muss aber nicht vollends abdriften, sonst präsentiert einem der nächste Schnappschuss im Freundeskreis die Quittung. Hier ein paar Produkte, um gesund und schön zu werden, pardon, zu bleiben.

Pflege macht Spaß!

LUSH macht einmal mehr das berühmte Kind im Manne glücklich – und sauber. Unser Pflege- und Spaßtipp für die kalte Jahreszeit ist das Schaumbad „The Snowman“. Für nicht mal sieben Euro ist der weiße Runde ein hautverwöhnender und entspannender Geselle, der sich auch als Geschenk ganz hervorragend macht. Wer keine Badewanne hat, sollte seine Freunde fragen, denn eine nasse Stunde mit „The Snowman“ sollte man sich echt gönnen. https://de.lush.com/

Kiehl’s Defender

Was klingt wie ein besonders zähes Modell des britischen Geländewagenexperten Land Rover, ist tatsächlich ein echter Allrounder – allerdings für deine ach so strapazierten Poren und nicht für den Waldweg hinter dem Haus deiner Eltern. Die Pollutant Defending Masque schützt die Haut dank Orangenextrakt vor UV-bedingtem Stress und Schmutz aus der Luft. Vitamin E versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, Koriandersamenöl hilft der Haut, eine starke Barriere nach außen aufzubauen. Am besten abends auftragen. www.kiehls.de

Korres

Quietschbunt und mit einer Vielzahl von Anwendungsbereichen kommt sie daher, die neue Maskenserie von Korres. Die Grapefruit- und die Nektarinenmaske hydratisieren die Haut, Avocado und Wassermelone erfrischen und revitalisieren, und die Cranberry-Variante soll sogar ein Instant-Lifting bewirken. Passend zu den Masken hat der griechische Kosmetikhersteller zwei Scrubs herausgebracht, die die Haut auf die Maske vorbereiten. Für Fans von bunten Farben und dem Duft von Kaugummi. www.korres.com