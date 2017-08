Ostdeutschlands erste und größte Bären-Party

× Erweitern Leipzig Bären

Na, da freuen sich doch alle Fellträger: Ein ganzes langes Wochenende, kann Bär hier kurz vorm Winterschlaf nochmals Artgenossen treffen, Beeren teilen und Honig schlecken. Und das in Leipzig!

„Für das Wochenende vom 13.10. bis zum 15.10. haben wir ein buntes Programm für Bären, Ledermänner, Jeansträger und deren Freunde zusammengestellt“, freuen sich die haarigen Burschen.

„Höhepunkt wird am Samstag unsere Party „Bear IT!“ im SkyClub sein. DJ Maik Conrath (Köln) und DJ Alex (Leipzig) bringen die Bären mit ihrer Musik auf zwei Dancefloors in Partystimmung“, so Bär Nico, „Neben der Party bieten wir euch auch ein tolles Wochenend-Rahmenprogramm, bei dem sicherlich für jeden etwas dabei ist“ – etwa das Warming-up im Stoned am Freitag („Schnaddorn bei Bier und Wurscht“) oder die „Hot Bears“ in der Stargayte-Sauna („Scheen heese muss es sein!“).

Mehr Infos hier: http://leipzig-baeren.de/party/bear-it-rahmenprogramm/