Eher massig, auf jeden Fall haarig, eher gemütlich, denn schrill. Über die Bären in der Szene gibt es so viele Vorurteile, wie über andere Gruppen auch. Wir sprachen mit Nico von den „Leipzig Bären“.

WIE KAM ES ZUR GRÜNDUNG DER „LEIPZIG BÄREN“?

Das entstand aus dem Freundeskreis heraus. Wir waren eine größere Truppe Männer und verbrachten ohnehin gerne unsere Freizeit zusammen. So kam die Idee auf, noch Freunde von Freunden anzusprechen, um eine Gruppe zu gründen. Optisch lagen wir ja nah beieinander...

WAS MACHT IHR SO?

Wandern, baden gehen, beim CSD mitlaufen, Infostände – und gerade planen wir gemeinsam eine Party in Leipzig. Die soll am 14. Oktober stattfinden, es wird die größte und bisher einzige Bärenparty Mitteldeutschlands! Unseren Gästen bieten wir an diesem Wochenende auch ein bärenfreundliches Rahmenprogramm.

WÖLFE, OTTER, SILBERRÜCKEN UND NATÜRLICH AUCH BÄREN, GERADE IN EURER SZENE GIBT ES JA NOCHMALS VIELE BEZEICHNUNGEN. WIE STEHST DU DAZU?

Nicht jeder fühlt sich wohl in Schubladen, letztendlich zählt ja immer ein freundliches Gesicht. Natürlich können solche Bezeichnungen dabei helfen, die „Zielgruppe“ festzulegen, wen man denn sucht ... Es geht bei uns in der Gruppe aber nicht um Sex! Aber natürlich wurden hier auch schon Freundschaften geschlossen und Beziehungen kamen auf ihren Weg.

HATTET IHR SCHON PROBLEME MIT HOMOPHOBER GEWALT?

Nein, bisher noch gar nicht. Bei unserem jüngsten Picknick kam sogar eine Gruppe junger heterosexueller Männer eines Junggesellenabschieds spontan dazu. Die fragten, was wir hier so treiben und befanden das für gut.

*Interview: Michael Rädel

leipzig-baeren.de