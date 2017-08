Alles Liebe, Claudia Schiffer!

× Erweitern Claudia Schiffer Claudia Schiffer, ihre Geschichte liest sich wie ein wahr gewordenes Märchen. Der Chef von „Metropolitan Models“ entdeckt die 17-Jährige in einer Düsseldorfer Diskothek, lädt sie zu Probeaufnahmen nach Paris ein und nimmt sie kurze Zeit später unter Vertrag. Foto: Camilla Akrans, Claudia III, London, 2010

Heute hat sie Geburstag – und sie feiert zudem gleichzeitig drei Jahrzehnte Model-Karriere.

„Als ich den Begriff ‚Supermodel‘ zum ersten Mal hörte, musste ich einfach lachen, weil es so perfekt passt. Bei der Arbeit spielte ich Superman und im echten Leben war ich wie Clark Kent“, verrät Claudia Schiffer lachend.

Wir gratulieren zum Geburtstag!

Und nicht nur wir: Der Prestel Verlag veröffentlicht dieser Tage einen großen, einfach „Claudia Schiffer“ betitelten Bildband zu Ehren von Karl Lagerfelds Muse: „Als Claudia in der Modewelt auftauchte, ging die Sonne auf – und sie scheint bis heute“. Ja, die kennt man in Paris ...

Eine Ausstellung gibt es auch, vom 23. September bis 11. November in der CWC GALLERY in der Auguststraße 11 – 13 in Berlin-Mitte. Hier sind rund 100 Bilder der Schönen zu sehen, es ist die bisher größte Claudia-Schiffer-Ausstellung.