Optik, Haptik, Technik – aktuelle Design-Smartphones

Smartphones mit tollen Designs – Pure Leistung und tolle Features sind schon lange nicht mehr allein ausschlaggebend für den Kauf eines neuen Smartphones. Schließlich soll das Gerät einem selbst sehr gut gefallen und eventuell auch bei anderen Eindruck schinden.

Das Smartphone ist neben vielen anderen smarten Geräten ein täglicher Begleiter. Vor allem hochpreisige Geräte bezirzen mit besonderen Werkstoffen wie speziellen Aluminiumlackierungen, Glas oder sogar Titan. Im Folgenden können besonders stylische Begleiter für den Alltag gefunden werden. Dennoch sollte generell bedacht werden, dass ein gutaussehendes Smartphone nicht auch gleichzeitig ein hochqualitatives Gerät sein muss.

Foto: Pixabay, Public Domain Samsung Galaxy S8

Das Samsung Galaxy S8

Das Flaggschiff von Samsung ist momentan noch immer ein ganz heißes Gesprächsthema – dies ändert sich allerdings vermutlich, wenn die nächste Generation von Apple auf den Markt kommt. Dennoch beeindruckt dieses High-Tech Smartphone besonders mit der perfekten Symbiose aus Form und Funktion. Besonders sticht hier das Infinity Display hervor. Hierbei handelt es sich um eine neue Display-Technologie mit einem Verhältnis von 18,5:9, welche keine Abgrenzungen durch eckige Kanten aufweist. Das Display vermittelt eine „Unendlichkeit“ und ein nahtloses Gehäuse. Robustes Gorilla Glas trifft hier auf einen Aluminiumrahmen. Der Aluminiumrahmen ist in den Farben Midnight Black, Arctic Silver und Coral Blue erhältlich und rundet das Gesamtdesign ab.

Foto: Kārlis Dambrāns / flickr / CC BY 2.0 Huawei P10 Von Flickr-User Kārlis Dambrāns - Eigenes Werk, CC BY 2.0

Das Huawei P10

Der chinesische Herausforderer Huawei macht dieses Jahr dem Konzernriesen Samsung ordentlich das Leben schwer, obwohl es sich im Grunde lediglich um eine Weiterentwicklung des Vorgängermodells handelt. Das Design des Huawei P10 ist noch schlanker und etwas runder ausgefallen. Hierdurch wirkt es auch trotz der gleichen Displaygröße etwas kleiner als der Vorgänger P9. Das Design bietet keine Kanten und Ecken und Spaltmaße sucht man bei dem nahtlosen Design vergeblich. Auch hier wird auf extra robustes Gorilla-Glas und einen Aluminiumrahmen als Material zurückgegriffen. Besonders fällt hier vor allem die nicht glänzende Oberfläche des Aluminiumrahmens auf, diese fühlt sich sogar etwas samtartig an. Generell erinnert das Design dann doch etwas an das iPhone 7. Auch die Kamera von Leica wurde eben mit dem Rückgehäuse verbunden und macht so einen extrem hochwertigen Eindruck.

Foto: Pixabay, Public Domain LG G4 Foto: Pixabay, Public Domain

Das LG G4

Mit dem G4 bietet das südkoreanische Unternehmen LG ein besonders ausgefallenes Design an. Das Smartphone ist durch und durch sauber und hochwertig verarbeitet. Ein besonderes Augenmerkmal stellt die Rückseite des Gehäuses dar. Diese wird wahlweise mit einer Metallrückseite oder mit Lederrückseite ausgeliefert. Die Rückseiten werden sogar in verschiedenen Farben angeboten. Obwohl die Lederrückseite einen besonderen Look und Haptik vermittelt, passt die Metallrückseite gefühlt doch etwas besser in das etwas markantere und eckige Design. Die Vorderseite und das Display sehen hingegen etwas unspektakulär aus und bieten keine großen Design-Neuerungen.