Der blu Adventskalender mit coolen Gewinnen!

Mit unserem Adventskalender ist vom 1. bis zum 24. Dezember an jedem Tag Bescherung. Nicht nur, dass für den Weihnachts-Countdown beliebte Szenegrößen ganz individuelle „Türchen“ für uns gestalten, nein, es gibt auch noch einmalige Preise für dich zu gewinnen.

Wir haben beim CSD demonstriert, haben im Kino zu ABSOLUTELY FABULOUS gelacht und die erste deutschsprachige Gay-Cruise, die mCruise, aus der Taufe gehoben. Passend zum Fest der Liebe möchten wir uns nun mit diesem besonderen Kalender bedanken. Und damit die ganze Vielseitigkeit unserer Community zum Ausdruck kommt, haben wir überall in unserem Einzugsgebiet die unterschiedlichsten Szenegrößen gebeten, ihre ganz persönliche Weihnachtsbotschaft zu kreieren. Entstanden ist ein lebendiges, bunt-schrilles, aber auch sehr persönliches Kaleidoskop der „blu Familie“. Wir zeigen dir deine Szenegrößen, wie du sie vielleicht noch nicht kennst: Die Frankfurter Dragqueen Conchita 4711 setzt sich für die Belange krebskranker Kinder ein. Ihre Szeneschwester aus Hamburg, Valery Pearl, unterstützt nicht nur verschiedene LGBT*-Aktionen, sondern hat auch ein eigenes Projekt für Flüchtlinge ins Leben gerufen: Mit ihrem Charity-Kochbuch „Kiezküche Refugees Welcome“ zeigt sie, dass Liebe auch durch den Magen gehen kann. In der Hansestadt rockt außerdem Berry E. – die nordische DJ-Größe –, der mit seiner „Glory And Youth“ Partyreihe einen Meilenstein im queeren Nachtleben organisiert. Kostas Kind, der auf seinem Youtube-Channel rund 50.000 Fans regelmäßig unterhält, beantwortet für uns die wirklich wichtigen Fragen zu schwulem Leben unterm Weihnachtsbaum. Hair- & Make-up-Experte Armin Morbach verrät uns unwiderstehliche Beautytipps, um im Kerzenschein noch besser auszusehen. Seine Arbeiten gelten als Geheimtipp und werden auf internationalen Ausstellungen gezeigt. Und welche Themen liegen wohl Comic-Zeichner Ralf König, Youtuber Tommy Toalingling und Komikerin Idil Baydar am Herzen? Finde es ab dem 1. Dezember auf www.blu.fm/xmas heraus! Da schließlich Weihnachten ist, versteckt sich hinter jedem Türchen ein großartiges Geschenk, das du mit etwas Glück gewinnen kannst. Von Verwöhnpaketen, Beautysets über Übernachtungen, Flügen bis Reisen und individuellen Geschenken ist alles dabei. Lass dich täglich aufs Neue überraschen! www.blu.fm/xmas

