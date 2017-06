Zoot Woman & Kylie Minogue

× Erweitern Kylie 2017 Ein SEXY Bild aus dem Kylie-Kalender für 2017

Heute erscheint „Still Feels Like The First Time“ von Zoot Woman feat. Kylie Minogue.

Ein ruhiges und sinnliches Duett, das einmal mehr die Vielseitigkeit der beteiligten Künstler – Adam Blake, Johnny Blake, Stuart Price und eben Kylie Minogue – unterstreicht.

Ja, Stuart Price aka Jacques Lu Cont, der Mann hinter Madonnas Album „Confessions on a Dance Floor“ und Kylies Album „Aphrodite“, ist mit dabei (natürlich) – es konnte also nur gut werden. Sehr gut werden!

Die sich langsam aufbauende Popnummer erinnert etwas an William Orbit, trägt aber doch die ganz eigene Handschrift der beteiligten Musiker.

Zu finden ist das Lied auf dem Album „Absence“ von Zoot Woman.

Hier findest du ein Interview von uns mit Kylie