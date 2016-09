YOUTUBE-STERN KOSTAS KIND

Ziemlich wichtig sind in den letzten Jahren Videoformate geworden, um Dinge zu promoten und Meinungen zu bilden. Vor allem YouTube ist fester Teil der Jugend- und Pop-Kultur geworden. Wir stellen dir hier einen der erfolgreichsten deutschen YouTuber vor: Kostas.

Kostas Kind

DU HAST EINEN YOUTUBE-CHANNEL. WAS GENAU IST DIE IDEE DAHINTER UND WIE KAMST DU DAZU?

Genau, so richtig angefangen habe ich im April 2016, nachdem ich meine Ausbildung als Physiotherapeut beendet hatte. Zum Thema YouTube gekommen bin ich aber schon etwas früher, weil ich mit an der Animationsserie #TubeClash beteiligt bin. Irgendwann dachte ich mir, dass es an der Zeit ist, meinen eigenen Channel zu starten, weil ich so viel während der Produktion gelernt habe und selbst sehen wollte, was ich umsetzen und schaffen kann. Ich will unterhalten, aufklären und mich einfach auf meine – auch verspielte – Art ausdrücken. Es macht mir echt großen Spaß!

WELCHE THEMEN BEHANDELST DU BESONDERS GERNE?

Ich mache wöchentlich Clips zu bestimmten Themen, etwa Depression, Stress, Liebe, gesellschaftliche Themen und auch Sexualität. Es ist aber immer Unterhaltung, ich will unterhaltend informieren. (grinst)

AUCH ÜBER HOMOSEXUALITÄT?

Ja, klar. Ich will den Usern – wenn ich so einen Clip mache – vermitteln, dass es okay und tatsächlich ganz normal ist/sein sollte(?), schwul zu sein. In anderen Videos, die nicht explizit um Sexualität gehen, spreche ich ebenso oft über meinen Freund wie andere YouTuber über ihre Freundin. Ich denke, dass Zuschauer, die sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, Identifikationsfiguren suchen, die sie ermutigen und in gewisser Weise auf ihrem Weg begleiten.

WIE LANGE DAUERT ES VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUR AUSSTRAHLUNG?

Hm, das hängt tatsächlich vom Aufwand des Videos ab, aber in der Regel so circa eine Woche. Ich habe eine Idee, schreibe ein Skript, drehe das dann. Wenn ich etwas durch Bilder ausdrücken kann, dann zeichne ich die Figuren dazu ... Wenn ich in dem Clip verschiedene Rollen spiele, dann dauert es eben etwas länger.

SCHNEIDEST DU ALLE CLIPS SELBST?

Ja, ich habe das zuvor gelernt und es macht mir Spaß. Ich empfinde es als eine Art Kunst, ich bin gerne kreativ.

FÜR WIE WICHTIG SCHÄTZT DU YOUTUBE EIN BEI DER MEINUNGSBILDUNG JÜNGERER?

Hoch. Manchmal glaube ich, dass YouTube eine eigene Welt ist, die durch eine Blase von der realen abgeschirmt ist. (lacht) Aber für die, die sich fürs Internet/YouTube interessieren, ist es eine DER Informations- und Unterhaltungsquellen. Das ist cool – aber man muss auch aufpassen! Je größer die Reichweite eines YouTubers/Social Media Influencers wird, desto mehr Verantwortung muss er übernehmen, weswegen wirklich darauf geachtet werden sollte, was man öffentlich sagt.

•Interview: Michael Rädel

Twitter @Kostaaas

Instagram @KostasKind

Facebook @KostasKind