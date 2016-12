YELLO KOMMEN LIVE

Yello

„Raus aus dem Cyberspace – hinein in die Live-Experience“ – Dieter Meier von YELLO erklärt: „Wir haben den Impact ‚Live im Hier und Jetzt‘ vor Publikum zu spielen im fantastischen Berliner Kraftwerk erlebt und so erfahren, was technisch heute möglich ist", zur Inszenierung der Soundpictures von Boris Blank und der visuellen Welten von Dieter Meier.

Zusammen mit hervorragenden Musikern und Sängerinnen präsentieren YELLO mit ihrer Live-Show, bestehend aus Songs vom neuen Album TOY, als auch Hits wie „The Race“ über „Do it“ bis „Oh Yeah“, eine musikalische Reise durch vier Dekaden Band-Geschichte.

Am 19.12 startet der exklusive Eventim Pre-Sale, ab 21.12 gibt es Tickets bundesweit im Vorverkauf. http://www.semmel.de