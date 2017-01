Das erste Vorabvideo aus dem Album „Mermaid Blues" von der süßen Y'akoto kannst du jetzt bei uns genießen.

Y'akoto dazu auf Facebook: „Ich freue mich wahnsinnig euch mein neues Baby vorstellen zu können!"

Ab sofort ist „Fool Me Once" überall erhältlich! Hier ist außerdem das Video zur ersten Single meines neuen Albums „Mermaid Blues"! Es erscheint am 31.3.2017.

► MERMAID BLUES vorbestellen:http://wmg.click/Yakoto_MermaidBluesFA

► FOOL ME ONCE: http://wmg.click/Yakoto_FoolMeOnceFA