Wolfram: Augenzucker & Musik mit Moby

„Ich beschäftige mich nicht so damit, ob ein Genre kommerziell ist oder nicht. Aber wenn mir ein Track/Song gefällt, dann ist es mir egal, in welches Genre er gehört.“ Das ist die richtige Einstellung! Und jetzt hat Wolfram was Schönes mit Moby gemacht.

Der DJ und Produzent aus Österreich hat dem Rave-Klassiker „Feeling so Real“ neues Leben eingehaucht, ein bisschen deeper, ein bisschen housiger – und irgendwie besser (hörbar). Und so schön, wie der aktuelle Track sind auch seine Bilder auf Facebook und instagram.

Wobei, so richtig eitel ist Wolfram dann doch nicht:

„Fotogen zu sein heißt ja, dass man auf Fotos meistens besser aussieht als in der Wirklichkeit. Leider enttäusche ich somit ab und zu im echten Leben optisch etwas.“

