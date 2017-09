Wolfgang Tillmans lädt zur Wahl

× Erweitern Foto: Wolfgang Tillmans

Provokant, manchmal geradezu pornografisch, manchmal verträumt-naiv, oft knallhart abstrahiert und reduziert. Wolfgang Tillmans nutzt die Fotografie nicht nur als Abbildungsmedium, sondern vor allem als materielles Objekt. Jetzt ruft er dazu auf, bei der Bundestagswahl mitzumachen.

Bekannt wurde Tillmans vorwiegend durch seine Arbeit für das Avantgarde-Magazin Butt. Nicht zuletzt, weil seine Aufnahmen in den Kunsthallen der Staatlichen Museen zu Berlin zu sehen waren, erlangte Wolfgang Tillmans als Fotograf Rang und Namen in der Kunstwelt. Bei vielen seiner Arbeiten dominieren die drucktechnischen Prozesse und sorgen für aufregende Wechselspiele zwischen Motiv und Oberfläche, Bild und Objekt, so etwa bei seinen Fotokopien oder seinen bearbeiteten Schnappschüssen.

Bei seinem neusten Projekt, einer politischen Kampagne, will der Künstler „die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl erhöhen und ein klares Zeichen gegen die rechtsnationale AfD setzten“. Seine Sorge ist, „dass die Mitte denkt, es bleibt mit Merkel alles beim alten, und man braucht nicht wählen gehen, und die AfD-Wähler gehen massiv wählen und bekommen plötzlich über 10% hin. Dann wäre die AfD die stärkste Oppositionsfraktion und kann in jeder Bundestagsdebatte als erste reden und wird im Fernsehen täglich übertragen.“

Berechtigte Sorgen und eine gute Aktion.

× Erweitern Foto: Wolfgang Tillmans

http://www.tillmans.co.uk