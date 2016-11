WIRD BEIM NÄCHSTEN ALLES ANDERS?

Mr. Nice Guy Bart

Oder machen wir immer wieder die selben „Fehler“, verfallen in seit der Kindheit gewöhnte Verhaltensweisen, suchen uns immer wieder Menschen aus, die dann doch nicht glücklich machen?

Oder ackern wir im Job seit Jahren, doch statt mehr Geld gibt es nur mehr Arbeit – die von den cleveren Kollegen?

Ein wirklich gutes Buch, das einem die Augen öffnet ist „Nie mehr Mr. Nice Guy: Wie Sie als Mann bekommen, was Sie wollen – im Leben, in der Liebe und beim Sex“. Ja, der Buchtitel ist nicht der beste, aber der Inhalt stimmt hundertprozentig. Das Buch beschäftigt sich durchaus lehrreich und unterhaltsam Kapitel für Kapitel mit der Persönlichkeit des Mr. Nice Guy.

Jenem Typus Mann, der gerne einmal Überstunden macht („Meinem Arbeitgeber muss es ja gutgehen!“), in der Liebe zurücksteckt („Klar kannst du mit deinem Ex verreisen, ich vertraue euch.“) und und und ... Auf über 224 Seiten zeigt der Ehe- und Familientherapeut Robert A. Glover auf, was warum passiert und gibt Tipps, wie man es besser macht. Übrigens: Das Buch macht durchaus klar, dass man sich nicht trennen muss von Job oder Partner, wenn man sich nur anders verhält, ist der Gang der Dinge ein andere.

Robert A. Glover: „Nie mehr Mr. Nice Guy: Wie Sie als Mann bekommen, was Sie wollen – im Leben, in der Liebe und beim Sex“, riva Verlag, ISBN-10: 3868839313, http://www.m-vg.de