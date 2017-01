Will & Grace – das Comeback

Ein neunminütiger Sketch zur Präsidentschaftswahl war tatsächlich der Vorbote zum Serien-Comeback des Jahres. Oder wie es Schnapsdrossel Karen zwitschert: Will & Grace will „make America bueno again"! NBC gab zehn neuen Folgen in Auftrag.

Man kann darüber streiten, ob Neuauflagen eine gute Idee sind. ABBA weigern sich bis heute aus vermutlich guten Gründen, noch einmal eine Reunion-Tour oder ein Album zu produzieren. Wenn man sich aber den Sketch zur US-Präsidentschaftswahl anschaut, kann man sich bei Will & Grace durchaus vorstellen, dass die zehnjährige Bildschirmpause das Gegenteil von Schaden verursacht hat. Wir jedenfalls haben Lust auf mehr und NBC auch: