MISS SUMMER: WICHTIG FÜR SAMMLER

Donna Summer 1977

Von Donna Summer (1948 – 2012) gibt es viele Hitsammlungen, doch diese hält Rares bereit, was man vorher nicht bekam.

Donna Summer machte schon vor ihrem großen Durchbruch 1975 mit „Love to Love You Baby“ Musik. So sang sie unter anderem im Musical „Hair“ und hatte Hits in Holland, was heute keiner mehr weiß. Da freut es doch, dass die neue Werkschau „The Ultimate Collection“ der – entgegen dereinst aufgekommenen Gerüchten – homophilen Ausnahmesängerin in der De-luxe-Version bisher nicht oder kaum zu bekommende Musik vereint, beispielsweise Hits wie „I Feel Love“, „Hot Stuff“, „I'm a Fire“, „This Time I Know It’s for Real“, „Melody of Love (Wanna Be Loved)“ oder „She Works Hard for the Money“. Ihre Lieder mit Paul Jabara zum Beispiel oder „Oh, segne Gott mein’ Seel“. Hier gibt es Großartiges von 1968 bis 2010. Wer will, bekommt all das auch auf Vinyl ... Schön!