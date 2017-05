Der Whitney-Houston-Film kommt

× Erweitern Foto: Sony Music Whitney Houston Unvergessen: Miss Whitney Houston

Anfang Juni startet in den Kinos ein Film, der nicht nur Hardcore-Fans der verstorbenen Sängerin interessieren dürfte.

Poppige Hits wie „How Will I Know“, „Step by Step“ sowie „It’s Not Right but It’s Okay“ und Balladen wie „I Will Always Love You“ oder das hymnische „One Moment in Time“ machten sie zum Weltstar. Doch die in den 1980ern und 1990ern so beachtliche Karriere machte Pause, als Whitney Houston nach der Heirat mit Bobby Brown lieber (noch) exzessiv(er) lebte und ihre Legende mit einer Reality-Soap namens „Being Bobby Brown“ 2005 fast ruinierte.

2009 gelingt ihr das musikalische Comeback, doch die Tour zum Erfolgsalbum „I Look to You“ muss abgebrochen werden ... 2012 stirbt Whitney Houston dann schließlich an den Folgen einer Überdosis in einem Hotelzimmer in Los Angeles.

In „WHITNEY. CAN I BE ME“ zeichnen die renommierten Dokumentarfilmer Nick Broomfield und Rudi Dolezal ein nicht-autorisiertes Biopic vom Aufstieg und Niedergang der Diva.

Am 8. Juni soll der Film in Deutschland starten, Versuche der Familie im Vorfeld, den Film einst zu verhindert blieben erfolglos.

https://www.youtube.com/watch?v=E-KBWkDJ0j8