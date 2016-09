WAS FÜR EINE STIMME, WAS FÜR EINE FRAU!

Marianne Faithfull 2016

Über Marianne Faithfull ist schon so ziemlich alles geschrieben worden. Skandale, Lob, Kritik, Würdigungen.

Und wir wollen uns hier einfach mal bedanken, für ihre Musik, ihre Schauspielerei und ihr Sein. Los ging es in den 1960ern mit dem von Mick Jagger und Keith Richards geschriebenen Lied „As Tears Go By“, schnell wurde eine der führenden weiblichen Protagonisten der „British Invasion“ in den USA. Es folgten noch einige Hits, etwa „Is This What I Get For Loving You?“ und „Summer Nights“ und sie spielte in diversen (erfolgreichen) Filmen mit.

In den 1970ern machte sie aber vor allem durch ihren Drogenkonsum und ihre Beziehungen Schlagzeilen. Bis 1979 dann ihr größter Erfolg erschien, das Album „Broken English“ mit den Welthits „The Ballad of Lucy Jordan“ und in 1980 dann „Broken English“. Marianne war wieder da, gereift, stark und ein Vorbild für so manche Frau, für so manchen Schwulen – und das nicht nur, weil sie bei „Absolutely Fabulous“ Gott spielen durfte ...

Am 30.9. erscheint bei Ear Music/Edel „No Exit“, ein Live-Album auf DVD, Vinyl und CD, das ein rockiges Bild ihrer Musikkarriere erfahrbar macht; unser Anspieltipp ist das dramatische „Mother Wolf“.

„I spent most of my life on the road. This last tour has been exceptional, full of emotions, joy and thrill. Surrounded by the band whom I recorded my previous album with, ‘No Exit’ is the faithful reflection of months spent together on stage. I hope you will have as much pleasure hearing it as we had pleasure performing it.“ M. Faithfull