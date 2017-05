VOD: Zurück nach Litchfield!

Endlich ist es so weit – irgendwie fühlt sich die Zeit zwischen zwei Staffeln von „Orange is the New Black“ immer selbst an, wie ein kleiner Gefängnisaufenthalt. Aber am 9. Juni ist die langweilige Zeit in Freiheit wieder vorbei und man darf endlich zurück hinter die Gitter des unterhaltsamsten Frauenknasts der Welt.

× Erweitern Foto: Netflix OITNB

Ganz ehrlich – allzu viel ist noch nicht bekannt darüber, was in der fünften Staffel so passieren wird. Nur ein paar Fakten konnten die hohen Gefängnismauern bisher überwinden:

Danielle Brooks („Taystee“) ließ verlauten, dass die Staffel einen Handlungszeitrahmen von nicht mehr als drei Tagen abdeckt. Die Episoden seien zudem total „intensiv“.

Serien-Erfinderin Jenji Kohan produziert auch bei Staffel 5 wieder mit, was uns freut und beruhigt.

Aus dem Teaser-Trailer und einigen von den Darstellerinnen selbst veröffentlichten Instagram-Bildern wissen wir, dass auch die meisten der gewohnten Charaktere wieder auftauchen, darunter Powerlesbe Big Boo (Lea DeLaria) und Trans*frau Sophia (Laverne Cox). Natürlich sind auch die Hauptdarstellerinnen Taylor Schilling (Piper Chapman) und Laura Prepon (Alex Vause) wieder mit von der Partie.

Nach dem Cliffhanger am Ende von Staffel 4 scheint sich wirklich alles sehr zuzuspitzen in Litchfield, was 13 spannende Episoden verspricht. Wie wird das Leben im Frauenknast nach diesen drei Handlungstagen aussehen? Ab 9. Juni wissen wir mehr!

