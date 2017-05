VOD: Sense8 geht in die zweite Staffel

Die Fortsetzung der einzigartigen Serie bringt wieder jede Menge Spannendes – und Queeres. Den Wachowskis sei Dank!

× Erweitern Foto: Netflix Sense8

Die zweite Staffel knüpft direkt da an, wo die erste so spektakulär endete. Capheus (Toby Onwumere), Kala (Tina Desai), Lito (Miguel Angel Silvestre), Nomi (Jamie Clayton), Riley (Tuppence Middleton) , Sun (Donna Bae), Will (Brian J. Smith) und Wolfgang (Max Riemelt) treffen sich sowohl im Geiste als auch im realen Leben und teilen Triumphe und Tragödien miteinander. Und es geht diesmal um nichts weniger als das nackte Überleben der Sensates, die lernen müssen, miteinander zu leben, sich gegenseitig zu verstehen und zu beschützen.

Ab 5.5. alle Folgen auf www.netflix.com