VOD • Die neue Diät: Iss doch, wen du willst!

Kannibalismus ist nicht der nächstliegende Aufhänger für eine Comedy-Serie. Bringt uns Netflix mit „Santa Clarita Diet“ auf den Geschmack?

× Erweitern Foto: Netflix Santa Clarita Santa Clarita Diet

Drew Barrymore („3 Engel für Charlie“) und Timothy Olyphant („Justified“) sind Sheila und Joel, beide Immobilienmakler in Santa Clarita, einem Vorort von Los Angeles. Sie führen mit ihrer jugendlichen Tochter Abby (Liv Hewson) ein eher unzufriedenes Leben. Eines Tages jedoch macht Sheila eine drastische Verwandlung durch und bringt damit Tod und Zerstörung in das gemeinsame Leben der Familie – was insgesamt gesehen von allen als großer Fortschritt gewertet wird.

Wie jongliert eine junge Familie Hausbesichtigungen, eine Tochter im Teenageralter und Mutters Appetit auf Menschenfleisch? Drew Barrymore, die übrigens auch als eine der Produzentinnen der Show fungiert, sagt: „Mit Biss, Rückgrat und Eiern.“ Wie süß. Wir sind sehr gespannt!

Alle Folgen der ersten Staffel ab 3. Februar auf www.netflix.com