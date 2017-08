VERLOSUNG: MAGICAL MYSTERY

× Erweitern MAGICAL MYSTERY

Der 1990er Jahre Kult-Hit „From: Disco To: Disco” untermalt Kult-Film MAGICAL MYSTERY aus der Feder von Sven Regener. Uuuund wir verlosen Kino-Karten.

ZUM FILM:

Mitte der 1990er-Jahre trifft Karl Schmidt (Charly Hübner) in Hamburg durch einen Zufall seine alten Kumpels wieder. Während Karl am Tag der Maueröffnung einen Nervenzusammenbruch erlitt und in die Klapse eingeliefert wurde, sind die alten Freunde mittlerweile zu Stars der deutschen Techno-Szene geworden. Mit ihrem erfolgreichen Plattenlabel wollen sie eine „Magical Mystery“-Tour durch Deutschland machen, um den Rave der 90er mit dem Hippiegeist der 60er zu versöhnen. Und genau dazu brauchen sie einen Fahrer, der immer nüchtern bleiben muss. Das kommt Karl Schmidt gerade recht, denn der hat keine Lust mehr auf das triste Leben in seiner Therapie-WG. Es beginnt ein abenteuerlicher Roadtrip durch das Deutschland der 90er, unternommen von einer Handvoll Techno Freaks und betreut von einem psychisch labilen Ex-Künstler. Was kann da schon schiefgehen?

ZUR MUSIK:

Hach, was war das ein Spaß, als Whirlpool Productions vor 20 Jahren die Charts eroberten. Platz 1 in Italien! Top Ten in den BeNeLux-Staaten! „From: Disco To: Disco“, das war der Hit, mit dem das Kölner Trio sich selbst überraschte. Eigentlich wollten Eric D. Clark (aus San Francisco nach Europa gesiedelter Pianist und Gospelsänger), Justus Köhncke (Studio-Profi und größter Chic-Fan) und Hans Nieswandt (Spex-Redakteur und Bassist) nur die Arbeit an ihrer LP „Dense Music“ abschließen. Der Veuve Cliquot war schon offen, Köhncke startete im Can-Studio in Weilerswist diesen Beat, die R&B-Samples sangen „Looove!“ und Eric D. Clark improvisierte über einem Pianomotiv, das er schon Jahre im Kopf gesummt hatte, sein Textchen: „From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down!“