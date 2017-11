Unvergessen: Patrick Cowley

× Erweitern Patrick Cowley

Der im November vor 35 Jahren verstorbene Künstler sagt vielleicht nur Musikexperten etwas. Doch selbst Größen wie die Pet Shop Boys nennen ihn als Inspiration.

Der 1950 Geborene lebte ab Anfang der 1970er in San Francisco und beschäftigte sich begeistert mit Synthesizern und der Musik, die man mit diesen damals noch recht neuen Geräten machen konnte. In der damaligen Homo-Welthauptstadt traf er dann auch auf den queeren Sänger Sylvester („Stars“, „You Make Me Feel (Mighty Real)“, „Menergy“...).

Die Energie zwischen den beiden Künstlern stimmte, und zusammen schufen sie High-Energy-Hits wie „Do You Wanna Funk?“. Patrick arbeitete aber auch solo höchst erfolgreich und landete zusammen mit Paul Parker große Klubhits.

1982 durfte er sogar Donna Summers „I Feel Love“ von 1977 remixen – es wurde erneut ein Chart-Erfolg. Patrick Cowleys Leben ging steil nach oben. Er lebte wild und exzessiv und feierte sich und die Musik. Doch leider gehörte er zu den ersten Opfern des 1983 erstmals beschriebenen HI-Virus – damals ein Todesurteil. Am 12. November 1982 starb Patrick Cowley an den Folgen von Aids. Seine Musik lebt bis heute – und sie inspiriert bis heute!