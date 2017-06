Jeremie Jean-Ferdinand Maret ★ Unterstützenswerte Kunst

× Erweitern Jeremie Jean-Ferdinand Maret

Noch bis zum 7. Juli hast du die die Möglichkeit, Jeremie Jean-Ferdinand Maret zu unterstützen. Und einen Klo-Hirst zu gewinnen.

Worum es geht und wie es dazu kam:

„Nach sechs Jahren aussichtslosem Kampf im kapitalistischen Kunstmarkt steht mir das Wasser wieder mal bis zum Hals. Mit meiner Galerie THE PROPOSAL bin ich untergetaucht, mein One-Hit-Wonder TOO FAT TO FAIL ist der Deflation verfallen. Mein Rettungsring: Eine Einladung von Swatch in ihre Künstlerresidenz in Shanghai“, verrät der Künstler.

„Gleichzeitig steigt ein anderer in Venedig aus der Versenkung auf: Damien Hirst, reichster Künstler der Welt, gefeierter «Young British Artist» der 90er Jahre und bekannt für seine raffinierten monetären Schachzügen im Kunstmarkt leistet sich sein eigenes Comeback für 50 Millionen Pfund! Meine Schlussfolgerung: Um als Künstler erfolgreich zu sein, brauche ich Geld. Viel Geld!“

Seine Idee: Damien Hirst als Plastik auf dem Klo, in verschiedenen Größen und immer 100% made in China.

Wir verlosen die Statue:

