Und noch eine!

Neben Katy Perry und Miley Cyrus kommt noch eine Sängerin im Mai zurück. Genau, die mit dem modischen Namen: Shakira.

„El Dorado“ heißt ihr neues Album, das in 14 Tagen erscheinen wird. Man ahnt es schon, sie singt hierauf einmal mehr meist Spanisch (und ein bisschen Französisch). Passt ja zum Sommer. Und ja, inspiriert hat den Wirbelwind dazu die Legende von El Dorado, jenes mystische Goldland im Innern des nördlichen Südamerika, das auch schon von der Goombay Dance Band besungen wurde.

Die 40 jährige Kolumbianerin wurde zur Jahrtausendwende zum internationalen Star, landete Hits wie „Whenever, Wherever“, „Chantaje“ und „Hips Don’t Lie“. Singen kann sie, tanzen kann sie – und: Sie hat die Haare schön! Willkommen zurück!

https://www.instagram.com/shakira/

TRACKLISTING

1. Me Enamoré

2. Nada

3. Chantaje (feat. Maluma)

4. When a Woman

5. Amarillo

6. Perro Fiel (feat. Nicky Jam)

7. Trap (feat. Maluma)

8. Comme Moi (Black M feat. Shakira)

9. Coconut Tree

10. La Bicileta (Shakira & Carlos Vives)

11. Deja Vu (Shakira & Prince Royce)

12. What We Said (Comme moi) (feat. MAGIC!)

13. Toneladas