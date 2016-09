TRENTEMØLLER: „FIXION“

Trentemøller

Heute erscheint das neue Album des Klangtüftlers. Mit drauf ist auch der Klubhit „River in Me“ zusammen mit Sängerin Jehnny Beth von Savages. Ein Herzenswunsch, wie der Musiker verrät: „Seit ihrem Debüt bin ich ein großer Fan von Savages. Auf einem Festival in Paris traf ich ihren Produzenten Johnny Hostile und lud ihn spontan als Support auf unsere Tour ein. Tatsächlich begleitete er ein paar unserer Shows. Anschließend schrieb er mir und fragte mich, ob ich die nächste Savages-Platte mischen möchte. Johnny, Jehnny und ich entwickelten währenddessen eine echte Freundschaft. Deshalb fühlte es sich richtig an, zu fragen, ob sie ein paar der Songs singt. Jehnny hat eine wirklich einzigartige und eindringliche Stimme. Sie aus dem Universum der Savages in meines zu versetzen war zwar eine Herausforderung, hat aber auch Spaß gemacht.“