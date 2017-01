Eduardo Paolozzi: BUNK! 1972, Kassette mit 46 Collagen, Siebdrucken und Lithografien, Sammlung Würth, Trustees of the Paolozzi Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Etwa sechzig Jahre nach Richard Hamiltons Multimedia-Installation „Fun House“, realisiert für die Ausstellung „this is tomorrow“ in London, vereint diese Schau Pop-Art in Wolfsburg.

Beim Stichwort Pop-Art denken die meisten an Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns und Keith Haring. Es gibt aber mehr! Mehr Künstler und mehr Kunst. Die ambitionierte Großausstellung „THIS WAS TOMORROW“ verbindet im Kunstmuseum Wolfsburg in einer multimedialen Inszenierung Malerei, Skulptur, Collage, Architektur, Zeichnung, Installation, Film, Musik und Fotografie aus den Jahren 1947 (Eduardo Paolozzis frühe Pariser Collagen) bis 1968 („Swinging London“, Pop-Art wird Mainstream). Ein einzigartiges und beeindruckendes Panorama der Pop-Art in Großbritannien. Eine Reise wert.

THIS WAS TOMORROW. POP ART IN GREAT BRITAIN, Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, Wolfsburg, bis 19. Februar, http://www.kunstmuseum-wolfsburg.de