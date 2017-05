THE WHOLLS: „Dicke Eier“

Ihr Name bedeutet so viel wie „dicke Eier“. Zumindest auf Italienisch, denn ein paar der Bandmitglieder haben ihre Familienwurzeln dort. The Wholls dürften damit also offiziell den passendsten und geilsten Namen haben, den sich eine Rockband jemals ausgedacht hat.

Ja, manchmal müssen es dann eben doch ganze Kerle sein. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der die meisten Männer sehr empfindsam und introvertiert ihr Gefühlsleben mit entsprechenden Melodien offenbaren, sind tätowierte Typen in Jeans- und Lederjacken, die ihre Gitarren wie Werkzeuge bearbeiten, geradezu Balsam für die eingelullten Nerven. The Wholls kommen mit ihrem Debütalbum gerade richtig.

Aber nicht täuschen lassen, die Männer von The Wholls sind innen drin auch eher die netten und herzlichen Burschen: Tordy Cocchiarella, Santino Cocchiarella, Daniel De Feo und Joe Stevenson geben sich Küsschen auf die Wange, und Umarmungen gehören bei ihnen auch dazu – die italienische Seite wird einfach ausgelebt. Auch Kerle können Freunde sein und das zeigen. Und ihre Art Rock basiert zwar einerseits auf kräftigen Riffs, ist aber dann doch viel mehr als nur Gitarrengebrezel, denn was die Songs trägt, sind vor allem die eingängigen Melodien. Besonders Tordys Stimme und Gesang, rauer und markanter als neunzig Prozent aller anderen Möchtegernrocker, trägt eine satte Tiefe und Wahrhaftigkeit in sich.

„Wir fingen an wie die meisten“, erklärt Tordy. „Wir lernten uns in der Schule kennen. Nur Joey hat vorher schon in ein paar anderen Bands gespielt.“ Trotzdem haben sie die Musik von Anfang an sehr ernst genommen. „Wir wollten eine große Band werden, vom Start weg.“ Dicke Eier eben. Was nicht heißt, dass sie damals schon was taugten. „Das entwickelte sich erst über die Jahre … und irgendwann hatten wir unseren Sound. Wir erfinden damit jetzt das Rad nicht neu, aber es ist eine ziemlich geile Art, Rock neu zu interpretieren, denken wir.“

Den größten Teil der Lieder schreibt dabei Tordy Cocchiarella selbst – manchmal zusammen mit Santino –, bevor sie in der Band in die richtige Form gejammt werden. Man hört es: Sie haben vor allem Spaß mit der Musik, als ob der Rock Teil ihrer Natur wäre und sie nur spielen würden. „Wir wollen Dinge nicht kompliziert machen, alles soll direkt sein.“ Aus dieser Grundeinstellung kam auch ihr Entschluss, sich nicht umständlich zu bewerben, sondern sich einfach auf dem Rasen eines Managers aufzustellen und dort zu rocken – woraufhin sie von ihm unter Vertrag genommen wurden. „Wir bauten uns morgens auf, mit minimalem Equipment, und er kam irgendwann raus und meinte: ,Spielt mal euer Set zu Ende.‘ Aber keines dieser Lieder findet sich noch auf dem Album“, lacht Tordy. Das war vor vier Jahren. Mittlerweile haben sie ihren Major-Vertrag und touren schon das ganze Jahr durch Europa. Was sie voll auskosten: „Wir haben den besten Job in der Welt!“, sagt Tordy. Dem kann man schwer widersprechen.

The Wholls „The Wholls“. VÖ: 19. Mai 2017