The KLF 2017: „2023“

Das Duo, das Musikerkollektiv, das zwischen 1987 und 1992 unter diversen Namen arbeitete: u. a. The Timelords und The Justified Ancients of Mu Mu, und Hits wie „Doctorin’ The Tardis“, „3 a.m. Eternal“ und „What Time Is Love?“ landete, ist zurück.

Erneut, denn 1997 gab es ein kurzes und in UK erfolgreiches Comeback mit dem Hit „Fuck the Millennium“ als 2K – leider später von Scooter kopiert und zitiert. Gerade erschien das Buch „2023“. Und das ist reinste Kunst, wie auch der Event in Liverpool, der das abgedrehte Comeback von Bill Drummond und Jimmy Cauty aka The KLF aka The Jams begleitete.

Eine nicht sofort in ihrer Gesamtheit zu verstehende Geschichte aus dem The-Justified-Ancients-of-Mu-Mu-Kosmos. Beim ersten Lesen denkt man mitunter, man hätte den „Last Train To Trancentral“ verpasst, aber dann erkennt man dann doch das „Mu Mu Land“ und hat Spaß an „Pure Trance“, pardon, am Lesen. *rä