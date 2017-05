The Cranberries: Zurück zum Glück

Die Szene ist derart grotesk, dass sie fast schon wieder lustig anmutet. Man stelle sich vor, wie die nur 1,58 Meter kleine Frau einem stattlichen Police Officer am Dubliner Flughafen eine Kopfnuss verpasst. Die absurde Szene am 10. November 2014, die als „O’Riordan’s air rage“ die britischen Titelseiten ziert, bringt die Sänger nicht nach New York, sondern hinter Gitter. Ursache: Liebeskummer.

× Erweitern Foto: BMG The Cranberries

O’Riordans Gewaltausbruch ist Resultat von tiefer Traurigkeit und purer Verzweiflung. „Eine schlimme Phase“, erklärt sie heute, „ich war total durch den Wind. Mein Ehemann hatte mich nach zwanzig Jahren verlassen, ich konnte vor Kummer monatelang nicht richtig schlafen. Ich litt an Depressionen und extremen Gefühlszuständen. Ich habe nicht geahnt, dass kontinuierlicher Schlafmangel einen in den Wahnsinn treibt. Ich hatte Panikattacken, war fast paranoid und bin dann einfach durchgedreht. Das war der unrühmliche Höhepunkt.“ Gerichtsverfahren, Körperverletzung, 6.000 Euro Strafe.

Inzwischen hat die Mittvierzigerin aus dem irischen Limerick ihre Balance wiedergefunden. „Was ich sehr hilfreich finde, sind feste tägliche Abläufe, etwa schwimmen oder spazieren gehen. Draußen in der Natur zu sein, hat mir sehr gut getan“, erklärt sie. „Ich liebe die Natur, weil sie etwas Beruhigendes hat, das einen generell gut runterbringt und erdet.“

Und dann ist ja da noch die Musik. O’Riordan reist nach Kanada und schreibt sich ihre Sorgen mit drei Songs von der Seele. Sie zieht einen Schlussstrich unter ihre nicht allzu glückliche Vergangenheit. „Rupture“ thematisiert die Depressionen, unter denen sie seit ihrer Trennung litt. Mit „Why“ verabschiedete sie sich von ihrem verstorbenen Vater. Und „The Glory“ beschreibt das langsame Wiederfinden des Glücks. „Man muss am Glück arbeiten, um es wiederzufinden“, sagt sie ernst.

Ausgerechnet die US-TV-Show „The Bachelorette“, in der O’Riordan mit dem Irish Chamber Quartett ein Hochzeitsständchen für das Brautpaar singt, bringt die schüchterne Sängerin auf die Idee, die Klassiker ihrer Cranberries akustisch aufzupolieren: „Das war der Ausgangspunkt für das neue Album.“ Ihre Jungs zu begeistern bedarf keiner großen Überredungskunst. Die berühmteste Indie-Rock-Band Irlands, die in den Neunzigerjahren mit Hits wie „Zombie“ und „Linger“ die Charts stürmte, hat nach ihrer Trennung 2003 und der Reunion 2009 immer wieder lange Pausen eingelegt, sich aber nie ernsthaft zerstritten.

„Es war anfangs ein bisschen komisch, aber nach ein paar Minuten Unsicherheit, fühlten sich alle gleich wieder pudelwohl“, beschreibt O’Riordan das erste Zusammentreffen mit ihren Jungs.

Das Ergebnis? Heißt „Something Else“, ist eine Referenz auf ihr Sensationsdebüt „Everybody Else ...“ und entstand in nur 14 Tagen zusammen mit dem Irish Chamber Orchestra. Zehn Songs arrangierte das Quartett, das bekanntlich bereits 1994 mit einem gefeierten „MTV Unplugged“ ausreichend akustische Erfahrung gesammelt hatte. Die alten Rock-Hits klingen mit Streicherzuckerguss zwar vergleichsweise handzahm, aber schlüssig, obendrauf der unverwechselbare Gesang der zierlichen Frau mit der sanften Wut in der Stimme und dem scheinbar chronischen Schluckauf.

„Normalerweise rocken unsere Songs, sind laut und aggressiv. Jetzt haben sie einen ganz neuen Glanz, sehr sanft und würdevoll“, findet O’Riordan. „Und sie sind ein bisschen erwachsener.“ Wie sie selbst auch.

*Stefan Woldach