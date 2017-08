Tänzer auf der Bühne und privat ein Paar

Die international erfolgreichste Tanzcompany der Vereinigten Staaten - das Alvin Ailey American Dance Theater - gastiert diesen Sommer in Köln und weiteren Städten. Samuel Roberts & Michael McBride sind nicht nur auf der Bühne eine perfekte Einheit.

Drei Deutschlandpremieren und eine Schweizpremiere

Gleich zwei Deutschlandpremieren begeht die Company beim Kölner Sommerfestival mit Exodus von Hip-Hop Choreograf Rennie Harris und Four Corners von Ronald K. Brown. Browns neuestes Stück Open Door feiert in Mannheim seine Deutschlandpremiere und steht anschließend auch in Hamburg und Frankfurt auf dem Programm. Die Choreografie Piazzolla Caldera von Paul Taylor ist zum ersten Mal in der Schweiz zu sehen.

Exodus

Hip-Hop ist für den Choreografen Rennie Harris „eine Feier des Lebens“ und die urbane Subkultur Ausgangspunkt für sein spannendes Werk. In Exodus erzählt er mit Hilfe dieses urbanen Tanzstils vom Aufbruch aus Trägheit und Desinteresse als erstem Schritt zur Erleuchtung. Bereits 2011 und 2014 überzeugte er das Publikum im deutschsprachigen Raum mit seinen Choreografien Love Stories und Home.

Deutschlandpremiere: 8.8.2017 in der Philharmonie Köln Choreografie: Rennie Harris (2015)

Four Corners

Vier Engel halten die vier Winde an vier Ecken der Welt: Ronald K. Brown erweckt diese mystische Vision für Four Corners zum Leben. In seiner Choreografie verbindet er Modern Dance mit westafrikanischen Einflüssen und folgt elf Tänzerinnen und Tänzern bei ihrer Suche nach dem friedlichen Leben: eine kraftvolle, hoffnungsfrohe Reise durch Drangsal, Hingabe und Triumph.

Deutschlandpremiere: 8.8.2017 in der Philharmonie Köln Choreografie: Ronald K. Brown (2013)

Aber nun erstmal zurück zur wohl tänzerischsten und süßesten schwulen Verlobung des Showbusiness:

8.8.2017 – 13.8.2017 Köln, Philharmonie,

22.8.2017 – 27.8.2017 München, Deutsches Theater