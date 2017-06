STEREOFYSH „OHANA“

× Erweitern Foto: Christina Stivali Stereofysh

Drei Wahl-Berliner erfreuen die Musikfans und Fachpresse gleichermaßen. Das kommt selten vor. Jetzt legt das ungewöhnliche „House“-Trio sein zweites Album vor.

Auf „Ohana“ – das ist Hawaiianisch und steht für Familie/Freundschaft – liefern Lysann, Lars und Gunnar wieder feinstes handgemachtes House abseits aller gerade aktueller Strömungen. Und gerade deswegen knallt jeder Track so angenehm rein. Unsere Anspieltipps sind „If I Were a Bird“, „Perfect Plot (Make You Mine)“ und „Sun Alley“.

