× Erweitern Foto: Marvel Studios/Spider-Man: Homecoming 2017 Spider-Man Tom Holland

Tom Holland räumte bei der „Lip Sync Battle“ von MTV ab. Hier ist das Video mit dem „Spider-Man“-Star.

Der sexy Süßtyp als Rihanna im Regen. Nicht nur Moderator LL Cool J war beeindruckt. Coole, Sache, das. Toller Typ, der. Beide.

Der Film „Spider-Man: Homecoming“ läuft am 13.7. in den Kinos an.