Das sind die neuen Zahlen! Soviel verdienen unsere Musik-Stars im Durchschnitt

Jedem dürfte bekannt sein, dass es im heutigen Musikmarkt um enorme Summen geht. Dabei war es bislang nur vereinzelt möglich, einen Einblick in die tatsächlichen Einkünfte der Stars einzelner Genres zu gewinnen. Die neuen Zahlen präsentieren nun ein verändertes Bild, bei dem sich so mancher Musiker etwas an der Spitze absetzen und die eigenen Taschen füllen konnte.

Hier eine interaktive Infografik zum Thema:

Popmusik mit dem Löwenanteil

Zunächst ist es interessant, den Verlauf der letzten Jahre in einzelnen Branchen zu beobachten. Die Grafik created by Kreditvergleich smava bietet die Gelegenheit, einzelne Genres auf ihrem Weg durch das neue Jahrtausend zu beobachten. Generell ist dabei ein Zusammenhang zwischen der Popularität einer Musikrichtung und den Einnahmen zu vernehmen. Aufgrund der illegalen Downloads im Internet, die in bestimmten Genres populärer sind als in anderen, verwässert diese Korrelation aber zunehmend. Obwohl zum Beispiel die Rockmusik einen Marktanteil von fast 20 Prozent besitzt, fallen die Einkünfte der Spitzenreiter oft vergleichsweise niedrig aus. So ist es The BossHoss mit Einnahmen aus Plattenverkäufen von etwas mehr als einer halben Million Euro im Jahr 2016 gelungen, sich an die Spitze zu setzen und dabei auch internationale Stars hinter sich zu lassen.

Adele ist dominierend

Im zurückliegenden Jahr 2016 war es eine britische Sängerin, welche das größte Einkommen verbuchen konnte: Adele. Vor allem durch ihr Album 25 aus dem Jahr 2015 ist es ihr gelungen, in Deutschland mehr als zwei Millionen Euro zu erlösen. Das Forbes-Magazin taxierte ihre weltweiten Einkünfte in diesem Zeitraum sogar auf mehr als 80 Millionen US-Dollar. Damit zählt sie ohne Frage zu den ewigen Top-Verdienern der Branche. Erstaunlich sind diese hohen Einkünfte vor allem aufgrund der wenigen Alben, die Adele bislang überhaupt veröffentlichte. Nur drei klassische Studioalben reichten ihr über einen Zeitraum von nun schon neun Jahren aus, um den eigenen musikalischen Erfolg zu untermauern. Ein weiterer großer Teil ihrer Einkünfte basiert auf Werbung und ihren Live-Auftritten, die meist schon nach wenigen Minuten ausverkauft sind. Platz zwei im Bereich Pop: Robbie Williams

Die starken Dauerbrenner

Blickt man in der Infografik auf die gesammelten Einkünfte der Stars aus den letzten 17 Jahren, so tauchen tatsächlich altbekannte Namen an der Spitze auf. In der Kategorie Rock brachte es Herbert Grönemeyer in dieser Zeit auf Einkünfte von mehr als 7,5 Millionen Euro und einen verdienten ersten Platz. Die wahre Spitzenverdienerin dieser Periode stammt allerdings aus dem Schlager. Andrea Berg nahm in diesem Zeitraum allein durch Plattenverkäufe knapp 11 Millionen Euro ein. Damit steht sie deutlich vor anderen Schlager-Stars wie Helene Fischer oder Andreas Gabalier, die erst in den letzten Jahren fest Fuß fassen konnten. Andere Künstler, die noch in den 2000er-Jahren die Liste anführen konnten, haben es dagegen nicht geschafft, an die alten Erfolge anzuknüpfen. Dazu zählen beispielsweise Peter Maffay und DJ Ötzi, die in den letzten Jahren allenfalls im Mittelfeld des Genres lagen.

Fazit

Tatsächlich hält ein Blick auf die Einnahmen der Musikstars so manche Überraschung bereit. Große internationale Stars wie Madonna oder die Rolling Stones haben dagegen nicht einmal Erwähnung gefunden. Ein solider Anteil an deutschen Künstlern drückt derweil dem Markt dem Stempel auf und ist oft dazu in der Lage, den internationalen Größen den Rang abzulaufen und sich selbst an die Spitze zu setzen.