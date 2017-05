Sie ist wieder da.

× Erweitern Foto: Brian Bowen Smith Miley Cyrus Miley umgeben von (essbarer) Kapuzinerkresse. Sie tut auch dem Boden gut, die Kresse.

Nicht mehr nackig auf einer Abrissbirne sitzend, spießig als Hannah M. mit der Klampfe in der Hand oder druff auf einer Party: Miley Cyrus meldet sich zurück.

Die Tochter von Billy Ray Cyrus („Achy Breaky Heart“) erinnert jetzt optisch zwar etwas an Flower Power und „Schulmädchenreport“, musikalisch glänzt sie aber einmal mehr. Und die Zunge bleibt auch drin!

Das, was man bisher hören konnte/durfte, ist bester Pop mit einem kleinen Schuss William Orbit (also die Soundeffekte) – geschrieben übrigens in diversen Uber-Taxis, wenn sie unterwegs zu „The Voice“ war. Am 11. Mai wissen wir alle mehr, dann kommt die neue Single „Malibu“ der Trump-Gegnerin offiziell raus.

Wir sind heiß drauf!

Hier ein Teaser: