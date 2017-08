Sam Vance-Law: Prettyboy aus Homotopia

× Erweitern Sam Vance-Law

Sehr queerer Pop kommt da in den nächsten Monaten vom kanadischen Nachwuchstalent Sam Vance-Law. Der Wahlberliner zeigt euch hier das Video zu seiner ersten Single „Prettyboy". Im Video taucht auch ein gewisser Max „Drangsal" Gruber auf.

Das Debütalbum „Homotopia“ wird für den Beginn des Jahres 2018 erwartet. Zum Konzept verrät Sam schon jetzt: „Der grundsätzliche Gedanke war, dass sich selbst in der kurzen Zeit seit meinem Outing wahnsinnig viel geändert hat. Nehmen wir die sogenannte Ehe für alle: Natürlich finde ich das grundsätzlich erst mal toll. Aber wenn man anfängt, es sich in solchen heteronormativen Moralvorstellungen bequem zu machen, verliert man zwangsläufig ein Stück der Kultur, die in der queeren Szene etabliert worden ist. Eine andere Art, Familie und Gemeinschaft zu denken, von der auch Heteros profitieren könnten.“