RuPaul Superstar

× Erweitern Alessandro Scotti/Pirelli/https://twitter.com/RuPaul https://twitter.com/RuPaul

Der 1960 Geborene ist einer der Stars, wenn nicht sogar DER Star, des Pirelli-Kalenders für 2018.

Die Dragqueen, die seit den späten 1980ern dank Hits wie „Looking Good, Feeling Gorgeous“ und „Supermodel (You Better Work)“ und der TV-Show „RuPaul's Drag Race“ weltweit erfolgreich ist, ist der strahlende Höhepunkt des neuen Zeitmessers. Häng dir RuPaul in die Küche! Nun, das geht zumindest theoretisch, denn der Kalender ist wie immer streng limitiert und wird nur an „ausgewählte Freunde des Unternehmens“ verschenkt. Trotzdem toll. Heute twitterte RuPaul zwei Bilder von der Produktion, die sich an der Herzkönigin aus „Alice im Wunderland“ orientiert.

× Erweitern Alessandro Scotti/Pirelli/https://twitter.com/RuPaul https://twitter.com/RuPaul

https://twitter.com/RuPaul