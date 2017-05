× Erweitern Rudolf Belling Rudolf Belling, Kopf in Messing, 1925, Messing, © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Foto: Johann Clausen / VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Die Nationalgalerie, die Rudolf Belling bereits 1924 ihre erste Museumsausstellung widmete, stellt den Pionier der plastischen Abstraktion in einer großen Retrospektive vor.

× Erweitern Rudolf Belling: Kopf in Messing, 1925, Messing, 33,3 x 22,5 x 19 cm, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, bpk/Nationalgalerie, SMB/VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Betrachtet man seine Kunst, denkt man sofort an Filmklassiker wie „Metropolis“, an das frühe 20. Jahrhundert, an Kunst, die bis heute die Kunstwelt veränderte.

× Erweitern Rudolf Belling: Organische Formen, 1921, Bronze, versilbert, Höhe: 54 cm, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Eigentum des Vereins der Freunde der Nationalgalerie, bpk/Nationalgalerie, SMB, Verein der Freunde der Nationalgalerie/Roman März/VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Rudolf Belling (1886 –1972) zählt zu den wichtigsten deutschen Bildhauern der Klassischen Moderne. Sechzig Jahre Kunstschaffen: Die rund achtzig Exponate aus den 1910er- bis 1970er-Jahren – darunter Skulpturen, Zeichnungen, Modelle, Filme, Fotos und Figurinen – beleuchten die vielen Facetten eines Plastikers, der sich nicht auf das Medium der Skulptur allein festlegen lässt.

× Erweitern Rudolf Belling: Skulptur 23, 1923/1966, Messing, poliert, 41,5 x 21,5 cm, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, bpk/Nationalgalerie, SMB/Reinhard Friedrich/VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Bis 17.9. Rudolf Belling. Skulpturen und Architekturen, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Invalidenstraße 50 – 51, Berlin, Di, Mi, Fr 10 – 18 Uhr, Do 10 – 20 Uhr, Sa, So 11 – 18 Uhr, Mo geschlossen