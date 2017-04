Ruben Jacob Fees „Jake Gyllenhaal kann jederzeit bei mir klingeln“

× Erweitern Ruben Jacob Fees

International gebucht und zudem bekannt aus der Selfie-Soap „BERLYN“, Ruben Jacob Fees ist einer der populären Fotografen dieser Zeit. Wir chatteten mit ihm.

Du bist gerade in New York, für welchen Kunden bist du da im Einsatz?

In NYC bin ich beruflich und privat. Zum einen bin ich im Einsatz für Nikon und das ID Magazine. Und natürlich bin ich für meinen 24/7-Job bei „BERLYN" unterwegs. Außerdem werde ich dort meinen 26. Geburtstag mit meiner besten Freundin feiern. Also ein schöner Rundumschlag.

Wonach wählst du deine Projekte aus?

Zurzeit habe ich die Fotografie ein bisschen zurückgeschraubt und konzentriere mich auf Portraits und meine Kooperation mit Nikon.

Ich genieße gerade sehr die Freiheit und das Gefühl, nicht an Kunden gebunden zu sein. Manchmal gerät man damit zu sehr unter Druck. Den will ich mir gerade etwas wegnehmen und arbeite lieber gezielt an kleineren Projekten, die mir aber dafür zu 100% am Herzen liegen.

Und worauf legst du Wert bei einem Bild?

Ein gutes Bild ist für mich immer eine Mischung aus dem richtigen Licht und dem richtigen Ausdruck. Im Kern kann man sagen, dass in meinen Fotografien auch viel "Stille" ist - es passiert nicht viel und ich reduziere gerne Dinge auf das Wesentliche.

Wie kamst du zu „BERLYN“?

Durch meine beste Freundin Anouschka. Sie hat mich oft mit zu den Meetings mit dem Sender gezerrt, weil sie nicht alleine hin wollte. Die fanden mich dann wohl auch toll und jetzt machen wir das beide. So macht es uns beiden umso mehr Spaß.

Was liebst du an deinem Job?

Die Freiheit. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich sehr undiszipliniert bin. Durch meinen Beruf kann ich mir meine Kraft aber zum Glück selbst einteilen. Manchmal arbeite ich 3 Monate am Stück und dann mache ich 3 Monate gar nichts. Diese Art von Arbeitsmoral passt sehr gut zu mir. Ich brauche einfach oft viel Zeit für mich alleine.

Was macht deinen Traummann aus?

So viel und doch so wenig. Ich versuche, nicht oberflächlich zu sein und halte mich auch etwas fern von der schwulen Szene, da ich sehr romantisch veranlagt bin und schnell sehr emotional werde. Ich möchte immer sofort heiraten (lacht). Sobald ein Mann intelligent und selbstsicher ist, mit dem nötigen Humor, den es braucht, um mich zu ertragen, bin ich schon verknallt. Egal ob 1,60 m oder 1,90 m, blondes oder braunes Haar – es mag klischeehaft klingen, aber für mich zählt der Charakter. Naja, aber Jake Gyllenhaal kann jederzeit bei mir klingeln (lacht).

*Interview: Michael Rädel

www.rubenjacobfees.com