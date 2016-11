Jens Korthals Roman „Die Nachahmung von Leben“ ist die Geschichte zweier Männer im Berlin der 70iger, 80iger und 90iger Jahre.

Reinhard und Christian sind Schulfreunde und sie könnten kaum gegensätzlicher erscheinen: Christian kommt aus gut bürgerlichem und wohlhabendem Haus. Er scheint ein Sunny Boy zu sein, dem die Welt offen steht. Reinhard kommt aus engen kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater, ein Mann mit dunkler Vergangenheit aus Nazizeiten, verstößt brutal seinen vierzehnjährigen Sohn, als er erfährt, dass dieser schwul ist. Reinhards Leben ist ohne Halt: ein Weg zwischen Selbstverletzungen, Selbstmordversuchen, Alkohol- und Drogenexzessen, rastlosen, masochistischen Sexabenteuern und kaputten Typen, mit denen Reinhard kaputte Beziehungen oder schnellen Sex hat. Christian findet in Janine, einer Tochter aus reichem Haus, eine scheinbar glückliche Beziehung; er wird Vater und Villenbesitzer. Doch sein Leben ist nicht weniger brüchig als das von Reinhard. Auch er ist, was er selbst erst viel später als Reinhard zu erkennen scheint, ein Mensch ohne inneren Halt und ohne stabile Beziehungen. Der Roman erzählt aus der Ich-Perspektive Episoden und Phasen aus dem Leben der beiden, die sich immer wieder im Laufe der Jahre – zumeist zufällig – begegnen, die nie ein substanzielles Gespräch miteinander führen und doch füreinander eine Art Modell und Gegenmodell sind.

Ich habe „Die Nachahmung von Leben“ in einem Rutsch gelesen. Es ist ein spannendes und in den Handlungssträngen intelligent und facettenreich komponierter Roman. Darin gibt es jede Menge queerer, vor allem schwuler Gestalten und Themen. Ich würde das Buch gleichwohl nicht als „schwulen Roman“ bezeichnen. Obwohl darin auch immer wieder Sex beschrieben wird, wird derjenige, der ein Buch zur Stimulation eigener sexueller Phantasien sucht, vermutlich nicht glücklich damit werden. Dieser Roman hat andere Qualitäten als Erzählung der Geschichten von zwei existenziellen Außenseitern. Damit ragt er über die herkömmliche schwule Literatur weit hinaus. Ein kleiner Schönheitsfehler ist, dass die in der Beschreibung des Erlebens der Protagonisten aus der ich-Perspektive immer mal wieder interpretative und diagnostische Begriffe auftauchen, die die ‚Helden‘ selbst aus ihrer Sicht so nicht verwenden würden. Nichtsdestotrotz: ein packender, facettenreicher und lesenswerter queerer Roman.

•Stefan Hölscher (Dr. phil., Dipl. Psych., M.A.), arbeitet als Managementberater, Trainer, Coach und Autor. Als Autor schreibt er sowohl Bücher zu Psychologie und Management wie auch Lyrik und Aphorismen. Stefan Hölscher bei Amazon.