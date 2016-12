Roman ALLES AUF NEU

Im Winter liest man (wieder) mehr Bücher. Und hier ist ein besonders guter Roman für die nasskalten Abende.

„Das Leben ist ein merkwürdiger Ort“ von Lori Ostlund ist ein über 400 Seiten starker Roman „über das Weggehen, das Ankommen – und das Leben dazwischen“. Erzählt wird in dem Buch von Aaron Englund, der für einen Neuanfang in San Francisco nicht nur seinen Job beendet, sondern auch seine langjährige Beziehung aufgegeben hat. Warum? Er führte all die Jahre einen Klagenkatalog, in dem er festhielt, was ihn beschäftigte, was ihn schmerzte. Beim 149. Eintrag dachte er sich dann: Genug! Doch geht das wirklich einfach so, das Abwickeln der Vergangenheit? Ein mitreißender Roman, sehr gut zu lesen, immer wieder abendfüllend.

Lori Ostlund: Das Leben ist ein merkwürdiger Ort, ISBN: 978-3-423-28077-8, dtv Literatur

