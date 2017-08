Robert Redweik ist da

× Erweitern Foto: Michael de Boer Robert Redweik

Dieser Deutsch-Pop-Rocker, den wir für dich entdeckt haben, geht ins Bein.

„Dein Vegas“ heißt sein neues Album, das 12 Lieder in dein Ohr bringt, die dir rotzig-rockige Energie geben, sodass (fast) der kleine Punk in deinem Herz erwacht. Oder auch den tanzwütigen Popper, denn Robert hat mehr als einen Stil drauf! Unsere Anspieltipps sind das rockige „Neu erfinden“ und die Synthie-Pop-Nummer „Weck meine bösen Geister nicht“ – wobei, auch das hymnische und gesellschaftskritische „Mensch du bist noch hier“ kommt ganz gut (und rockt auch wieder): „Es gibt so viel mehr Blumen, als dumme Idioten. Schüttet Laster voll Teddys auf jeden Despoten (...)“. Genau.

http://www.robert-redweik.de/