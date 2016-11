Interview • Robert Kreis: „Wunderbare Wortwahl“

Der Mafia-Bart sitzt sauber im Gesicht, die Pomade hält das Haar am Glänzen. Seit über 25 Jahren entführt der gebürtige Niederländer und Kabarettist Robert Kreis (67) in die Weimarer Republik. Wir haben uns kidnappen lassen.

FOTO: AGENTUR BUBIKOPF Robert Kreis

HERR KREIS, WENN SIE NICHT AUF DER BÜHNE STEHEN, FINDET MAN SIE AUF TRÖDELMÄRKTEN. AUF WELCHEM TRÖDELMARKT TREIBEN SIE SICH AM LIEBSTEN HERUM?

Auf dem Trödelmarkt am Berliner Ostbahnhof. Bei den Händlern habe ich den Spitznamen „Trüffelschwein“, weil ich viele verborgene Schätze für meine Soloprogramme „erschnüffle“.

APROPOS SCHÄTZE: IHRE BÜHNENAUFTRITTE BELEBEN DIE GOLDENEN ZWANZIGER WIEDER. AUCH WENN SIE DIESE SELBST NIE ERLEBT HABEN: GIBT ES DINGE AUS DIESER ZEIT, DIE SIE IN DER GEGENWART SCHMERZLICH VERMISSEN?

Ja, und zwar der damalige einzigartige Umgang mit der so facettenreichen deutschen Sprache durch eine so wunderbare Wortwahl.

SIE SIND BERUFLICH VIEL IN DEUTSCHLAND UNTERWEGS. WAS BEDEUTET BERLIN FÜR SIE? IST ES NOCH IMMER EIN GEFÜHL VON ZU HAUSE?

Berlin ist die einzige Stadt in Deutschland, in der ich als Künstler leben kann. Ihre Weltoffenheit und Toleranz sind einzigartig.

EINZIGARTIG WIE IHRE AUFTRITTE?! WAS ERWARTET DEN BESUCHER DENN IN IHRER NEUEN SHOW „MANCHE MÖGEN’S KREIS“?

Meine neue Show, mit der ich ab Anfang November in Berlin im Renaissance-Theater gastiere, lautet „Großstadtfieber“. Die Zuschauer erleben eine bunte Farbenpalette der Metropole Berlin während der Weimarer Epoche, wobei sich herausstellt, wie zeitlos und aktuell die damalige Zeit bis heute geblieben ist.

BEI ZEITLOS UND AKTUELL MUSS ICH DARAN DENKEN, DASS ICH GELESEN HABE, SIE HÄTTEN SCHON 7.300 AUFTRITTE HINTER SICH. WIRD MAN BEI SO VIEL ARBEIT NIE MÜDE? WAS TREIBT SIE AN UND WAS INSPIRIERT SIE?

Solang ich fit bleibe und gesund und jedes Mal ein enthusiastisches Publikum vorfinde, möchte ich weiter schöpfen aus dem schier unendlichen Fundus von Texten und Kompositionen dieser goldenen Epoche des Kabaretts. Diese Glanzzeiten sind immer noch Garant für niveauvolles, unbeschwertes Entertainment und inspirieren mich. In dieser Form mein Publikum zu beglücken, ist mein Antrieb.

•Interview: Dennis Stephan