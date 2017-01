ROAR! EIN SEXY LÖWENMANN

× Erweitern KREAM

Nicht die halbe Miete, aber ein gutes Drittel zum Erfolg in den Charts ist ein gutes Video zum Lied. Und das Video zu „Taped Up Heart“ von KREAM überzeugt – wie auch der Track.

Eine Hymne ans Weitermachen, an all das Positive im Leben soll „Taped Up Heart“ der beiden Brüder aus Bergen sein, ganz im Stil von Klassikern wie „Strong Enough“ von Cher oder „I Am What I Am“ von Gloria Gaynor, nun das Zeug hat der Klubhit dafür.

Gesungen wurde das Lied übrigens von einer Dame, die früher schon bei Ace of Base loslegte: Clara – beim Top-20-Album „The Golden Ratio“ war sie 2010 mit dabei.

http://www.wearekream.com/