Ricky Martin spielt Lebensgefährten von Versace

„American Crime Story" geht in die nächste Staffel. Nachdem im Mai schon ein Video des Drehs mit Ricky Martin als Lover von Mordopfer Gianni Versace im Netz zu finden war, gibt es nun erste Setfotos.

× Erweitern Foto: Entertainment Weekly/Photograph by Alexei Hay Ricky Martin

Latino-Popper Ricky Martin mimt Antonio D'Amico, den langjährigen Lebenspartner des Modezars. „Entertainment Weekly" veröffentlichte in dieser Woche dieses und weitere Bilder. In der ersten Staffel von „American Crime Story" wurde die Strafsache O. J. Simpson verarbeitet, diesmal geht es also um den Mord an Versace vor 20 Jahren.

× Die Szene in der Ricky Martin als Antonio D'Amico seinen niedergeschossenen Lebensgefährten Gianni Versace findet