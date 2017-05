Raph Solo singt für gleiche Rechte

Ich habe sehr hart daran gearbeitet, den Selbstrespekt und die Akzeptanz zu haben, an de ich mich heute erfreue," so Raph Solo zur Idee hinter „Love Lives", seiner neuen Single, die heute erscheint.

× Erweitern Foto: Michele Martinoli Raph Solo

„In diesen Tagen wird mehr und mehr verdammende Rhetorik gegen jeden gerichtet, der einer Minderheit angehört. Ich gehöre Minderheiten an. Nicht nur der LGBTIQ*-Community, sondern auch aufgrund meiner Herkunft." Solo ist als Sohn chilenisch-libanesischer Eltern in Nigeria geboren worden. Schon 2013 erfreute er die Szene mit einem sexy Videoclip zu „Glass of Wine".

Jetzt als die lebendige Liebe mit einem deutlichen Appell:

„Die Einstellung der Menschen zueinander muss sich ändern. Zu viele Menschen sprechen im Namen Gottes ohne göttliche Autorität. Wer ist jemand, dass er einen anderen Menschen beurteilt? Konzentrier dich auf dich selbst, wende Liebe an und arbeiten daran, eine bessere Person zu sein, bevor du versuchst, eine andere Person zu verändern. Ich respektiere das Recht anderer, mich mich nicht zu mögen wegen der Art wie ich bin oder liebe, solange sie mein Recht respektieren, trotzdem ich zu sein, und meine Freiheit nicht einschränken, zu lieben, wen ich lieben möchte. "

Raph im Facebook