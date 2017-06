Ralf Königs Buchpremiere

× Erweitern Ralf König

Paul ist dick. Und er bekommt nicht mehr so schnell einen hoch. Manchmal gar nicht. Aber der neue Comic von Ralf König handelt von noch viel mehr.

Konrad und Paul, das war, das ist ein schwules Paar Comicfiguren, das schon seit Jahrzehnten für Lacher (nicht nur) in der Szene sorgt. Und beide wurden reifer. Das gefällt Paul nicht, denn ist er jetzt da, der Hosenfrieden?

In seinem neuen Buch „Herbst in der Hose“ packt der 1960 geborene Comicautor das Thema Altern an. All die Veränderungen, die da passieren. All das Lustige, das Tragische, alles hat Ralf König hier hervorragend einge- und verarbeitet. Man erlaube mir diese persönliche Anmerkung: Ich kam gar nicht mehr raus aus dem lauten Lachen! Danke, Ralf König.

Ende Juni hat der Comic seine Buchpremiere in der Motzstraße im Eisenherz Berlin – mit Lesung und anwesendem Autoren.

27. und 28.6., Eisenherz Berlin, Motzstr. 23, Buchpremiere: HERBST IN DER HOSE, 20:30 Uhr, http://www.prinz-eisenherz.com/